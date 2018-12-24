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Endonezya'daki tsunami

Ölü sayısı 281'e yükseldi

24 Aralık 2018 Pazartesi 05:28
Endonezya'daki tsunami

BANTEN (AA) - Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide ölenlerin sayısının 281'e çıktığı bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısının 281'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 1016 olduğunu açıkladı. 

Tsunami nedeniyle 57 kişinin kayıp olduğunu bildiren Nugroho, Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda devam eden volkanik hareketlilikten dolayı, yeni bir tsunami tehlikesine karşı, sahil şeridinden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu.

- Tsunami uyarı sistemi çalışmıyor

Ülke genelinde bazı bölgelerdeki tsunami uyarı sistemlerinin çalındığını ya da hasar verildiğini belirten Nugroho, 2012'den bu yana genel olarak tsunami uyarı sisteminde sorun olduğunu vurgulayarak, uyarı sistemlerinin yenilenmesi gerektiğini aktardı.

Öte yandan sosyal medyada üzerinden yapılan paylaşımlarda halk, erken tsunami uyarı sisteminin çalışmamasından dolayı can kayıplarının yaşandığını ve ölümlerden hükümet yetkililerinin sorumlu olduğunu belirtti.

Arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, şu ana kadar 3 binden fazla kişinin yer değiştirdiği bildirildi.

- Tsunaminin nedeni yanardağdaki volkanik hareketlilik

Yetkililer, bölgede bulunan Anak Krakatau Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı.

Yanardağdaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında, bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti. 

Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, 1500'e yakın kişinin kayıp olduğu belirtilmişti.   

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te, 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 05:28
  1. can kaybı
  2. Endonezya
  3. tsunami

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