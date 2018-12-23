THY / M&S Yeni Üyelik Kampanyası
0553 313 94 23

Endonezya'daki tsunami

TBMM Başkanı Binali Yıldırım:- "Türkiye olarak, dünyadaki bütün mazlum ve mağdur ülke ve toplumlara olduğu gibi, böylesine zor günlerinde dost ülke Endonezya'nın da yanında olacağız"

23 Aralık 2018 Pazar 21:37
Endonezya'daki tsunami

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Türkiye olarak, dünyadaki bütün mazlum ve mağdur ülke ve toplumlara olduğu gibi, böylesine zor günlerinde dost ülke Endonezya'nın da yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Endonezya'nın Sunda Boğazı bölgesinde meydana gelen tsunami felaketi nedeniyle mesaj yayımladı.

Tsunami felaketinde 220'den fazla insanın öldüğünü, 850'nin üzerinde insanın yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Meydana gelen felaket sebebiyle ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Tsunami felaketine maruz kalan dost ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Türkiye olarak, dünyadaki bütün mazlum ve mağdur ülke ve toplumlara olduğu gibi, böylesine zor günlerinde dost ülke Endonezya'nın da yanında olacağız."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 21:37
  1. Endonezya'daki tsunami
  2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SpaceX uzaya ilk askeri uydusunu gönderdi
    1. SpaceX uzaya ilk askeri uydusunu..
    2. İsrail askerleri Filistin Tarım..
    3. Endonezya'daki tsunami
    4. Kılıçdaroğlu "Müslüm" filmini izledi
    5. Süleyman Soylu'dan terörle mücadele..
    6. Bakan Soylu, Kocaeli'de
    7. "OPEC, 2019'dan itibaren petrol..
    8. Galatasaray, sezonun ilk yarısını..
    9. Sudan ordusundan açıklama
    10. Basketbolda maçın ardından
    11. Guyana, karasularındaki gemiyi taciz..
    12. Galatasaray, Sivasspor'u mağlup etti
    13. Türk Kızılayından Siirtli aileye..
    14. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    15. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası,..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı..
    17. Tottenham 3 puanı 6 golle aldı
    18. "Canlı heykeller" AA'nın "Yılın..
    19. Erdoğan-Trump görüşmesi
    20. Trump'tan ABD Savunma Bakanlığına yeni..
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek