Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Endonezya'daki tsunami

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Bu afette yaşamını yitirenlerin ailelerine ve tüm Endonezya halkına başsağlığı ve sabır diliyorum"

23 Aralık 2018 Pazar 15:30
Endonezya'daki tsunami

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Endonezya'daki tsunamide yaşamını yitirenlerin ailelerine ve tüm Endonezya halkına başsağlığı ve sabır diledi.

Twitter hesabından Endonezya'daki tsunamiyle ilgili paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Endonezya'nın yine bir tsunami faciası ile karşılaşmış olmasından dolayı derin üzüntü duydum. Bu afette yaşamını yitirenlerin ailelerine ve tüm Endonezya halkına başsağlığı ve sabır diliyorum."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 15:30
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Endonezya'daki tsunami

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arnavutköy'de Toplu Açılış Töreni
    1. Arnavutköy'de Toplu Açılış Töreni
    2. Adana’da aranan hükümlü yakalandı
    3. Gaziantep'te kan döküldü! Bir kişinin..
    4. Ordu'da kayıp kişinin cesedi denizde..
    5. Esed rejimi İdlib'e saldırdı
    6. Haberlere konu olan iş makinası,..
    7. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    8. ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni..
    9. Metin Akpınar hakkında soruşturma
    10. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    11. Arnavutköy'de Toplu Açılış Töreni
    12. Suriye'ye gitmek için evden çıktı, su..
    13. Merga Bütan Kayak Merkezi'nde hafta..
    14. Kuşburnu yağının bilinmeyen faydaları
    15. Kuruyan ve çatlayan eller için doğal..
    16. Çocuklardaki sosyal fobiye dikkat!
    17. Cezayir'de 2018 tasfiyelerle geçti
    18. Sarı Yelekliler protestosu Lübnan'a..
    19. İlber Ortaylı canlı yayında açıkladı!..
    20. Tsundoku sendromu nedir?
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak