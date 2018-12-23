Endonezya'daki tsunami

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Endonezya'daki tsunamide yaşamını yitirenlerin ailelerine ve tüm Endonezya halkına başsağlığı ve sabır diledi.

Twitter hesabından Endonezya'daki tsunamiyle ilgili paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Endonezya'nın yine bir tsunami faciası ile karşılaşmış olmasından dolayı derin üzüntü duydum. Bu afette yaşamını yitirenlerin ailelerine ve tüm Endonezya halkına başsağlığı ve sabır diliyorum."