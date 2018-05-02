Endonezya'daki Marapi Yanardağı harekete geçti
Endonezya'da Sumatra Adası'ndaki Marapi Yanardağı yeniden kül ve duman püskürtmeye başladı.02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:54
Endonezya'da Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı'nda meydana gelen patlamayla çıkan kül ve duman yaklaşık 4 bin metre yüksekliğe ulaştı.
Yoğun duman tabakası rüzgarla zayıf bir şekilde güneydoğu yönüne esti.
Bu arada, 2011 yılından itibaren ikinci seviyede alarm durumundaki yanardağın zirvesinin 3 kilometrelik çapında bölge halkı ve turistlerin girişine izin verilmiyor.
"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ var.
Kaynak: AA
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