Endonezya'daki Marapi Yanardağı harekete geçti

Endonezya'da Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı'nda meydana gelen patlamayla çıkan kül ve duman yaklaşık 4 bin metre yüksekliğe ulaştı.

Yoğun duman tabakası rüzgarla zayıf bir şekilde güneydoğu yönüne esti.

Bu arada, 2011 yılından itibaren ikinci seviyede alarm durumundaki yanardağın zirvesinin 3 kilometrelik çapında bölge halkı ve turistlerin girişine izin verilmiyor.

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ var.

Kaynak: AA