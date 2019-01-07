0553 313 94 23

Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı 32'ye yükseldi

Bölgede bir haftadır yürütülen arama çalışmaları sona erdirilirken kayıp bir kişiye ulaşılamadı

07 Ocak 2019 Pazartesi 09:13
Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı 32'ye yükseldi

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Sukabumi şehrinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölü sayısı 32’ye çıktı.

Kompas gazetesinin haberine göre, 31 Aralık 2018'de meydana gelen heyelanda 30 evin göçük altında kaldığı Sirnaresmi köyünde yapılan arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 32'ye yükseldi. 

Bölgede bir haftadır yürütülen arama kurtarma çalışmaları sona ererken kayıp bir kişiye ise ulaşılamadı.

Heyelandan 100 kişi olumsuz etkilenirken 3 kişi yaralanmış, 64 kişi güvenli bölgeye tahliye edilmişti.

Tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 09:13
  1. Endonezya
  2. heyelan
  3. Sukabumi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da para piyasasını manipülasyona 25 gözaltı
    1. İran'da para piyasasını manipülasyona..
    2. Fatih'in lanetinden sakının!
    3. 2018'de en çok bakkal, büfe ve market..
    4. Kumpas soruşturmaları savcısına 15..
    5. Hazır giyim sektöründen 17,6 milyar..
    6. Samsun açıklarında batan gemi
    7. Beşiktaş'ta Isimat-Mirin ilk idmanına..
    8. "Ücretli plastik poşet uygulaması, AB..
    9. Yemenli tutuklular 15 gündür açlık..
    10. Yıllardır baktığı eşeği, yanağını..
    11. Saadet Partisi Adıyaman belediye..
    12. Altın fiyatları
    13. Gaziantep'te minibüs devrildi: 9 yaralı
    14. "İyi bir yolda ilerliyoruz"
    15. “Türkiye, kalitesi ile yazılım üssü..
    16. Sadakataşı’na Yemen desteği
    17. Tersine beyin göçüne milyonluk teşvik
    18. "Nokta transferler yapacağız"
    19. 2018'de bakın en çok ne açıldı
    20. Böylesi görülmedi! Eşine kızıp ölmeden..
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti