0553 313 94 23

Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı 15'e yükseldi

01 Ocak 2019 Salı 16:10
Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı 15'e yükseldi

CAKARTA (AA) - Endonezya'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölü sayısının 15'e çıktığı bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Batı Cava eyaletindeki Sukabumi bölgesine bağlı Sirnaresmi köyünde 30 evin göçük altında kaldığı toprak kaymasında ölü sayısı 15’e yükseldi.

Bölgede halen 20 kişinin göçük altında olduğu belirtiliyor. Teknik ekipman eksikliği ve kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Öte yandan, bölge yetkilileri, 101 kişinin yaşadığı 30 evin göçük altında kaldığını belirterek, 3 kişinin yaralı olduğu ve 63 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiğini bildirdi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho ise heyelandan 107 kişinin olumsuz etkilendiğini ve 41 kişinin kayıp olduğunu belirtmişti.

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 16:10
  1. can kaybı
  2. Endonezya
  3. heyelan
  4. Sukabumi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'den aranan emniyet müdürü metro durağında yakalandı!
    1. FETÖ'den aranan emniyet müdürü metro..
    2. İran endişeli! Türkiye ve Suudi..
    3. Bu yüzden her yıl 13 milyar TL'lik..
    4. GÜNCELLEME 2 - Büyükada'da yangın
    5. Sudan’da kamu sektöründe çalışanların..
    6. Ankara'da korkutan patlama!
    7. FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası..
    8. Eski askeri lise öğrencileri FETÖ'den..
    9. "Kızım, evimiz yandı nereye gideceğiz?"
    10. Marmarabirlik'te zeytin alımı sona erdi
    11. Ayhan Yılmaz kimdir?
    12. Afganistan'da çatışma: Taliban üyeleri..
    13. AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı
    14. "KDV indirimi yıl boyunca devam etmeli"
    15. Trump'tan ilginç yeni yıl mesajı!..
    16. Düzce'de 3 katlı ahşap evin yanması
    17. AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı
    18. Hala elinizde bu para varsa... Aman..
    19. Erdoğan, Ankara'da İttifak adaylarını..
    20. Trump'ı zora düşürecek haber! '22..
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

    Günün Karikatürü

    1 Ocak 2019
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...