Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı 13'e yükseldi

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 26 Şubat'ta maden ocağında meydana gelen heyelanda ölü sayısının 13’e yükseldiği bildirildi.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, bölgedeki Bakan köyünde kaçak altın madeni ocağında oluşan heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'den 13'e yükseldi. Toprak altında halen kaç kişinin olduğuna ilişkin net bilgilerinin olmadığını açıklayan yetkililer, can kayıplarının artmasından endişe edildiğini belirtti. Şu ana kadar 20 kişinin sağ olarak kurtarıldığı heyelan bölgesinde, iş makinelerinin de desteğiyle yürütülen arama kurtarma çalışmaları 11 Mart’a kadar sürecek. Öte yandan, maden sahasında meydana gelen heyelanın ocaktaki tünel destek direklerinin kırılmasından kaynaklandığı belirtilmişti. Sumatra Adası’ndaki Jambi eyaletinde 2016 yılında, kaçak altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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