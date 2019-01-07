Endonezya'daki heyelan

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Sukabumi şehrinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölü sayısı 32’ye çıktı.



Kompas gazetesinin haberine göre, 31 Aralık 2018'de meydana gelen heyelanda 30 evin göçük altında kaldığı Sirnaresmi köyünde yapılan arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 32'ye yükseldi.



Bölgede bir haftadır yürütülen arama kurtarma çalışmaları sona ererken kayıp bir kişiye ise ulaşılamadı.



Heyelandan 100 kişi olumsuz etkilenirken 3 kişi yaralanmış, 64 kişi güvenli bölgeye tahliye edilmişti.



Tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

