Endonezya’daki felaket havadan görüntülendi

Endonezya’nın Sulawesi adasında meydana gelen deprem ve tsunamide ölenlerin sayısı 2 bin 56’ya ulaştı. Kayıp 5 bin 684 kişiyi arama faaliyetleri ise hala devam ediyor. Adada 2 hafta önce 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından Palu ve Dongala kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu. 2 bin 549 ağır yaralanının tedavisi hala sürüyor. 99 bin 471 kişi ise iç göç yapmaya mecbur kalırken 65 bin ev de kullanılamaz hale geldi.

Deprem ve tsunami sonrasında ilk gece bölgeye hareket eden İHH ekipleri ise 4 ayrı bölgede çalışma yaparak 30 bin afetzedeye acil yardım malzemesi ulaştırdı. Hayırseverlerin destekleriyle İHH ekipleri, gıda, barınma, hijyen kiti, battaniye, sıcak yemek ve temiz su dağıtımımlarını Palu, Dongala, Sıgi ve Makassar’da gerçekleştirdi. Depremin etkilemediği Makassar yardımları ise iç göç nedeniyle bölgeye göç eden aileleri kapsadı.

İHH’nın bölgedeki faaliyetleri kriz sonuna kadar sürecek.

Afet havadan görüntülendi

İHH ekipleri, acil yardım çalışmalarının yanı sıra hasar tespit çalışmalarına da katkı sağladı. Bu kapsamda ekipler, deprem ve tsunaminin şehirde açtığı yarayı gözler önüne sermek amacıyla drone ile hasarı görüntüledi.

Destek için

İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Endonezyalılara yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, DEPREM yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Yine İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine DEPREM koduyla bu yardımlara destek olunabiliyor.