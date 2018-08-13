Endonezya'daki depremde ölü sayısı 436'ya ulaştı

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB)Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 436'ya yükseldiğini belirtti.

Depremden olumsuz etkilenenlerin 350 binden fazla olduğunu ifade eden Nugroho, 5 Ağustos'taki depremin ardından şimdiye kadar 543 artçı sarsıntı yaşandığını aktardı. Bölgede depremin maddi zararının 5 trilyon rupiahın (yaklaşık 342 milyon dolar) üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Bölgede kapsamlı arama kurtarma çalışmaları hala devam ederken, yetkililer, halka, yeni deprem ve tsunami olacağına ilişkin yayılan haberlere itibar etmemeleri ve sakin olmaları çağrısında bulunuyor. Nugroho, cumartesi yaptığı açıklamada, depremde bölge genelinde 67 bin 875 ev, 468 okul, 6 köprü, 15 cami, 50 mescit, 3 hastane, 10 klinik ve 20 ofis binasının zarar gördüğünü belirtmişti.

ART ARDA DEPREMLER

Lombok’ta 29 Temmuz’da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 16 kişi hayatını kaybetmişti. 5 Ağustos'ta 7 büyüklüğündeki depremle şiddetli bir şekilde sarsılan bölgede, perşembe günü de 6,2 büyüklüğünde başka bir deprem meydana gelmişti.