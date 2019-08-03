Endonezya’daki depremde 1 kişi hayatını kaybetti
Endonezya’nın Sumatra ve Java Adası açıklarında dün meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:31
Endonezya’nın Sumatra ve Java Adası açıklarında dün meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Endonezya’nın Sumatra ve Java Adası açıklarında dün meydana gelen depremin ardından 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 6,8 büyüklüğündeki depremin başkent Jakarta’da da hissedildiği belirtildi.
Afet zararlarını azaltma ajansı yaptığı açıklamada, 1 kişinin Java Adası’nın batı kesiminde bulunan Banten bölgesinde yaşanan paniğin ortasında kalarak kalp krizinden öldüğünü ve en az 4 kişinin de yaralandığını ifade etti. Depremde 34 evin yıkıldığı, birçok binanın ise hasar gördüğü aktarıldı.
ABD Jeoloji Merkezi (USGS) ise Endonezya‘nın kuzeydoğusunda bulunan Sumatra Adası’nda meydana gelen depremin şiddetini 7 olarak açıklamıştı.
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