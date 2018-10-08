Endonezya'daki deprem felaketinde can kaybı 1944'e yükseldi!

Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Endonezya'yı vuran 7.5 büyüklüğündeki deprem ve dakikalar sonra gelen altı metrelik dev dalgaların yol açtığı felakette bilanço ağırlaşıyor. Son olarak 1760 olarak açıklanan ölü sayısı, bu sabah itibariyle 1944'e çıktı.

Endonezya Ulusal Afet Ajansı, Palu ve çevresindeki kentleri haritadan silen tsunamide kayıp sayısının 5 bini bulabileceğini duyurdu.