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Endonezya'da yeni bir deprem

Flores adası yakınlarında, 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

02 Ekim 2018 Salı 07:56
Endonezya'da yeni bir deprem

Güney Asya ülkelerinden Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

1 SAATTE 5 DEPREM
USGS, Endonezya'da 3'ü Nggongi biri de Palu'da olmak üzere bir saat içerisinde 5 ve üzerinde büyüklükte 5 deprem kaydetti.

BM'DEN ENDONEZYA'YA ACİL YARDIM ÇAĞRISI
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi, deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'nın Sulawesi bölgesinde, 191 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu duyurdu. BM, acil yardıma ihtiyacı olanlar arasında, 44 bin çocuk, 16 bin de yaşlı insan bulunduğunu bildirdi.

ÖLÜ SAYISI GİDEREK ARTIYOR
Öte yandan depremin ardından tsunaminin vurduğu Endonezya'da yaşamını yitirenlerin sayısı giderek artıyor. Endonezya Kızılhaç Sözcüsü Aulia Arriani, Sulawesi'de bir kilisede İncil kursu alan öğrencilerden 34'ünün cesetlerine ulaşıldığını, 52 kişinin de hala kayıp olduklarını açıkladı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 07:56
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