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Endonezya'da yavru orangutanı kaçırmaya çalışan Rus tutuklandı

Bali Adası'nda bir Rus vatandaşı, valizinde ilaçla uyutulmuş yavru orangutanı ülke dışına kaçırmaya çalıştı

26 Mart 2019 Salı 07:05
Endonezya'da yavru orangutanı kaçırmaya çalışan Rus tutuklandı
CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Bali Adası'nda bir Rus vatandaşı, nesli tükenmekte olan yavru orangutanı ülke dışına kaçırmaya çalışmaktan tutuklandı.

Kompas gazetesinin haberine göre, Bali’deki Gusti Ngurah Rai Havalimanı’nda yetkililer, Zhestkov Andrei isimli Rus vatandaşın valizinde ilaçla uyutulmuş halde 2 yaşında orangutan buldu.

Valizde, yavru orangutanın yanı sıra iki geko kertenkelesi ve 4 bukalemun da ele geçirildiğini bildiren yetkililer, Andrei’nin hayvan kaçakçılığından suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezası ve yaklaşık 7 bin dolar para cezası alabileceğini aktardı.

Öte yandan, zanlının orangutanı Cava Adası’ndaki bir sokak pazarından satın aldığı tespit edilirken, olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Endonezya'nın Borneo ve Sumatra adasındaki orangutan popülasyonu habitat kaybı, yasa dışı ağaç kesimi, yangınlar ve yasa dışı avlanma tehditleriyle karşı karşıya kalıyor.  

Vahşi doğada sadece 13 bin 400 civarında Sumatra orangutanı kaldığı tahmin ediliyor

Bu tür, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından "kritik seviyede tehlike altında" kategorisinde listeleniyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 07:05
  1. Bali Adası
  2. Endonezya
  3. Hayvan kaçakçılığı
  4. Rus vatandaşı
  5. yavru orangutan

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