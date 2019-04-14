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Seçim 2019 Sayfası

Endonezya'da yapılacak başkanlık seçimleri

Seçim öncesi başkan adayları, son televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi

14 Nisan 2019 Pazar 00:47
Endonezya'da yapılacak başkanlık seçimleri

CAKARTA (AA) - Endonezya'da 17 Nisan'da yapılacak genel seçim öncesi başkan adayları, son televizyon tartışmasına katıldı.

Devlet Başkanı Joko Widodo ve rakibi Prabowo Subianto, ekonomi alanındaki vaatlerini ön plana çıkararak oy talebinde bulundu.

Widodo'nun rakibi Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Subianto, ülkenin sanayileşemediğini ve hükümetin de bu konuda stratejisinin olmadığını savunarak, ekonominin yanlış yere gittiğini öne sürdü.

Milliyetçi ekonomi vaadinde bulunan Subianto, özellikle gıdada kendine yeten ülke haline gelme ve toplumun tüm kesimi için gıdanın uygun fiyatlarda olmasını hedeflediklerini vurguladı.

Seçilmeleri halinde elektrik ve su gibi halkın en temel ihtiyaçlarının fiyatını düşüreceklerini söyleyen Subianto, yerli üretimi teşvik edeceklerini ve ithalatı azaltacaklarını dile getirdi.

Yönetimlerinde yaptıkları mali reformlarla sağlıklı, adil ve bağımsız devlet bütçesine sahip oldukları görüşünü paylaşan Endonezya Demokratik Mücadele Partisinden (PDI-P) yeniden başkan adayı Widodo da ekonomiyi istikrarlı hale getirmek amacıyla ihracat ve yabancı yatırımların artırılması gerektiğini ifade etti.

Bağımsız ekonomi ve halkın refah seviyesini artırma sözü veren Widodo, yoksul ailelerin çocuklarına daha iyi eğitim olanağı sunacaklarını, tüm bölgelerde refah seviyesi ve istihdamı artıracaklarını kaydetti.

Bu arada, tartışma programına Widodo'nun başkan yardımcısı adayı Ma’ruf Amin ve Subinato’nun başkan yardımcısı adayı Sandiaga Uno da katıldı.

Birçok araştırma şirketinin anket sonuçlarına göre Widodo, yüzde 50 bandının üzerinde yer alırken Subianto ve ekibi de yaptırdıkları saha araştırmalarında kendilerinin önde olduğunu ifade ediyor.

Ülke genelinde 245 bin 106 milletvekili adayının merkez parlamento ve bölge idarelerindeki meclise girmek için yarışacağı ve 190 milyondan fazla seçmenin sandık başına gideceği seçimde, devlet başkanlığı için sadece Widodo ve Prabowo yarışacak.

Widodo ve Prabowo, 2014 seçimlerinde de karşı karşıya gelmiş ve seçimin galibi yüzde 53,15'lik oy oranıyla Widodo olmuştu.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 00:47
  1. Başkanlık seçimi
  2. Endonezya
  3. seçim
  4. tv tartışması

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