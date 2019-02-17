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Endonezya'da yapılacak başkanlık seçimleri

Aday olan Devlet Başkanı Joko Widodo ve rakibi Prabowo Subianto, seçim öncesi ikinci televizyon tartışmasına katıldı

17 Şubat 2019 Pazar 21:19
Endonezya'da yapılacak başkanlık seçimleri

CAKARTA (AA) - Endonezya'da, başkanlık seçimi için aday olan Devlet Başkanı Joko Widodo ve rakibi Prabowo Subianto, ikinci kez televizyon programında karşı karşıya geldi. 

Ülkede, 17 Nisan'da yapılacak başkanlık ve milletvekili seçimi öncesi, ikinci televizyon tartışmasına çıkan Widodo ve Gerindra Partisi Genel Başkanı Prabowo, enerji, çevre, gıda, doğal kaynaklar ve altyapı konularını ele aldı.

Tartışmada, ülkedeki altyapı gelişiminin yeterli olmadığı eleştirisinde bulunan Prabowo, su, gıda ve enerji alanında halkın refah seviyesini artırma ve bağımsız bir ekonomi inşa etmenin önemine değinerek, kazanması halinde halkın temel insani ihtiyaçlarının makul fiyatlarda olacağını vurguladı.

Endonezya gibi büyük bir ülkeyi yönetmenin kolay olmadığını ifade eden Widodo da, bu konuda daha önce Surakarta Belediye Başkanlığı ve Cakarta Valiliği deneyimlerini kazanmış olmasından dolayı şanslı olduğunu dile getirdi.

Ülkenin daha iyi hale gelmesini istediklerini belirten Widodo, tüm gücüyle ülkeyi geliştirmek zorunda olduğunu kaydetti.

Bu arada, tartışma programının düzenlendiği otel civarında duyulan patlama sesine ilişkin açıklama yapan emniyet yetkilileri, olayın havai fişekten kaynaklandığını ve konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Merkez parlamento ve eyaletlerin yanı sıra ilçeleri de içeren bölgesel milletvekili seçimi için halkın sandık başına gideceği 17 Nisan'daki seçimde, devlet başkanlığı için sadece Widodo ve Prabowo yarışacak. 

Widodo ve Prabowo, 2014 seçimlerinde de karşı karşıya gelmiş ve seçimin galibi yüzde 53,15'lik oy oranıyla Widodo olmuştu.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 21:19
  1. Başkanlık seçimi
  2. Endonezya
  3. televizyon tartışması

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