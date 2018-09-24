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Endonezya'da yanardağı patladı!

Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı faaliyete geçti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:30
Endonezya'da yanardağı patladı!

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamaya göre, Lampung kentinde bulunan yanardağda cuma gününden bu yana  44 kez patlama meydana geldi.

DUMANLAR 200 METREYİ BULDU

Yanardağdan 200 metre yüksekliğe kadar dumanlar yükseldiği belirtildi.

Bölgede, yanardağ çevresinde yaşayanlara güvenli yerlere geçmeleri yönünde uyarı yapıldı.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 10:30
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  2. yanardağ
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