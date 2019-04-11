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Endonezya'da yanardağ uyarısı

Bali'de Agung Yanardağı'ndaki hareketlilik nedeniyle yanardağdan uzak durulması uyarısı yapıldı

11 Nisan 2019 Perşembe 18:45
Endonezya'da yanardağ uyarısı

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda artan volkanik hareketlilik nedeniyle halka bölgeye yaklaşmamaları uyarısı yapıldı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, Agung Yanardağı'nda meydana gelen patlamalarda püsküren kül ve dumanın dağın zirvesinden 2 bin metre yüksekliğe ulaştığını belirtti.

Şu an için bölgedeki havalimanında uçuşları etkileyecek bir durum olmadığını aktaran Nugroho, turuncu alarm seviyesindeki yanardağın kraterini çevreleyen 4 kilometrelik alanda faaliyette bulunulmaması uyarısı yaptı.

Yanardağda 1963'te yaşanan volkanik patlama sonucunda lav akışı tam 11 ay sürmüş, binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, büyük hasar yaşanmıştı.

Takımadalar ülkesi Endonezya, Pasifik Okyanusu'nun "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan 130'a yakın aktif volkanın bulunduğu bölgenin merkezinde yer alıyor.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 18:45
  1. Agung Yanardağı
  2. Bali
  3. Endonezya
  4. uyarı

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