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Endonezya’da "Tuk Tuk" şoförleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

11 Aralık 2018 Salı 09:44
Endonezya’da "Tuk Tuk" şoförleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki ''Tuk Tuk'' şoförleri, Anadolu Ajansının ''Yılın Fotoğrafları'' oylamasına katıldı.

Başkentte Sarinah bölgesinde motor taksi olarak hizmet veren ''Tuk Tuk''un sürücüleri, AA'nın fotoğraf oylamasına katılarak çeşitli kategorilerde sunulan fotoğrafları değerlendirdi.

Cakarta'da 20 yıldır motor taksi şoförlüğü yapan 56 yaşındaki İmam Rifai, Filistinli Müslümanların yaşadıkları sıkıntılardan üzüntü duyduğunu belirterek haber kategorisinde Mustafa Hassona’nın "Gazze'de Türk Bayrağı" fotoğrafına oy verdi.

Motor taksi işine yeni başladığını söyleyen 19 yaşındaki İfan Maryadi, kadınların dövüş sporları içerisinde yer alarak bunu başarılı bir şekilde yapabilmelerinden dolayı spor kategorisindeki Burak Akbulut’un "Karatenin sultanları" fotoğrafını tercih ettiğini belirtti.

Mas Waryan da elindeki bayrakla ülkesini savunan cesur bir Filistinli genci yansıtan bir fotoğraf olduğundan dolayı haber kategorisindeki Mustafa Hassona’nın "Filistin direnişinin sembolü genç" fotoğrafına oy vermeyi tercih ettiğini söyledi.

Adu Saunan, haber kategorisindeki Ashraf Amra'nın "Gaz bombası ağzına girdi" fotoğrafına oy kullanırken, 58 yaşındaki Yono Warno ise spor kategorisindeki Andreas Gebert’in "Kıran kırana" fotoğrafına oy verdi.

Uzak Doğu ülkelerinde şehir içi ulaşımında sıklıkla kullanılan ve "Tuk Tuk" olarak bilinen üç tekerlekli motor taksiler, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da tamamı mavi renkli olarak bulunuyor ve halk arasında da "Bajaj" olarak adlandırılıyor.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 09:44
  1. Endonezya
  2. fotoğraf oylaması
  3. Sarinah
  4. Tuk Tuk

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