Endonezya'da tekne battı: 4 ölü
Güney Kalimantan eyaleti açıklarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi de kayboldu02 Ağustos 2019 Cuma 13:50
KUALA LUMPUR (AA) - Endonezya'nın Borneo Adası açıklarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişi öldü, 31 kişi kayboldu.
Ulusal haber ajansı Antara'da yer alan habere göre, adaya bağlı Güney Kalimantan eyaleti açıklarında balık avı için açılan tekne, dalgalara kapılarak battı.
Teknenin battığı yere ulaşan sahil güvenlik birimi, 4 kişinin cansız bedenine ulaşırken, 2 kişiyi sağ kurtardı.
Kaybolan 31 balıkçıyı arama çalışmalarının sürdüğü, fakat kötü hava şartlarının arama ve kurtarma faaliyetlerini yavaşlattığı belirtildi.
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