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Endonezya'da tekne alabora oldu: 2 ölü

15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:36
Endonezya'da tekne alabora oldu: 2 ölü

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Batı Papua eyaleti kıyılarında yolcu teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi kayboldu.

Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, eyalete bağlı Sorong kentinde seyir halindeki tekne dalgalara kapılarak alabora oldu.

Teknenin yerini tespit ederek mahsur kalan 2 yolcuyu kurtaran arama ve kurtarma ekibinin teknede 2 kişinin cesedine ulaştığı bildirildi.

Kaybolan 11 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:36
  1. Endonezya
  2. ölü
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