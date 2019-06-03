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Endonezya’da son teravih namazı kılındı

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:34
Endonezya’da son teravih namazı kılındı

CAKARTA (AA) - Endonezya’da ramazan ayının son teravih namazı kılındı.

Ülke genelinde Müslümanlar, ramazan ayının son teravih namazı için birlikte saf tuttu.

Bu arada, Endonezya Diyanet İşleri Bakanlığı yetkilileri, ülke genelinde yapılan hilal gözlem sonucuna göre 5 Haziran'ı bayram ilan etti.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 16:34
  1. Endonezya
  2. Ramazan ayı
  3. son teravih

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