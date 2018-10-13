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Endonezya’da şiddetli yağış: 22 kişi öldü

Sumatra Adası’nda şiddetli yağışlar nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti.

13 Ekim 2018 Cumartesi 15:22
Endonezya’da şiddetli yağış: 22 kişi öldü

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Kuzey ve Batı Sumatra eyaletlerinde şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelanda 22 kişinin öldüğünü ve 15 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Nugroho, hayatını kaybedenlerden 11’inin bölgedeki bir medresede Kur'an-ı Kerim eğitimi gören ortaokul öğrencileri olduğu, kayıp 10 öğrenciyi de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

BÜYÜK ÇAPLI HASAR VAR

Diğer can kayıplarının farklı noktalarda meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle yaşandığını ifade eden Nugroho, şiddetli yağışların 4 bölgede etkili olduğunu ve birçok yerleşim yerinde büyük çaplı maddi hasar oluştuğunu söyledi.

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin hakim olduğu Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması meydana geliyor.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 15:22
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