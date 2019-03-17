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Endonezya’da sel: 42 ölü

17 Mart 2019 Pazar 06:09
Endonezya’da sel: 42 ölü

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Papua eyaletinde meydana gelen selde, 42 kişinin öldüğü bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Jayapura'da dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 42 kişinin öldüğünü belirtti.

Bölgedeki afette 21 kişinin yaralandığını bildiren Nugroho, bölgede tahliye ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Güney Sulawesi eyaletinde, ocak ayında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 68 kişi ölmüştü. 

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması meydana geliyor.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 06:09
  1. Endonezya
  2. jayapura
  3. Papua
  4. sel
  5. şiddetli yağış

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