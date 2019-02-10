Endonezya'da sel: 3 ölü Batı Cava eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 3 kişi hayatını kaybetti

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 3 kişi öldü.

Tempo gazetesinin haberine göre, eyaletin başkenti Bandung'da dünden bu yana devam eden şiddetli yağışlar bölgedeki Catiendah köyünde sele neden oldu.

Selde, 10'dan fazla ev zarar gördüğü bilgisi paylaşılırken, bölgede 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Köy halkının tahliye edildiği bölgede, sel sonrası bölgede temizlik çalışmaları devam ediyor. Bu arada geçen ay, Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 68 kişi ölmüştü. Tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, aşırı yağışlar nedeniyle sık sık sel ve heyelanlar meydana geliyor.

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