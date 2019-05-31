Endonezya'da ramazanın son cuma namazı kılındı

Endonezya'da ramazanın son cuma namazı kılındı31 Mayıs 2019 Cuma 09:18
CAKARTA (AA) - Endonezya'daki Müslümanlar ramazan ayının son cuma namazını eda etti.
Başkent Cakarta'daki camileri dolduran Müslümanlar, ramazan ayının son cuma namazı için birlikte saf tuttu.
Camilerin dolması nedeniyle bazı kişiler cuma namazını avlularda kıldı.
Öte yandan Endonezya Diyanet İşleri Bakanlığınca 3 Haziran'da yapılacak Ramazan Bayramı'nın başlangıcını simgeleyen hilal gözlem sonucuna göre 4 ya da 5 Haziran bayram ilan edilecek.
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