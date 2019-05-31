0553 313 94 23

Endonezya'da ramazanın son cuma namazı kılındı

31 Mayıs 2019 Cuma 09:18
Endonezya'da ramazanın son cuma namazı kılındı

CAKARTA (AA) - Endonezya'daki Müslümanlar ramazan ayının son cuma namazını eda etti.

Başkent Cakarta'daki camileri dolduran Müslümanlar, ramazan ayının son cuma namazı için birlikte saf tuttu.

Camilerin dolması nedeniyle bazı kişiler cuma namazını avlularda kıldı.

Öte yandan Endonezya Diyanet İşleri Bakanlığınca 3 Haziran'da yapılacak Ramazan Bayramı'nın başlangıcını simgeleyen hilal gözlem sonucuna göre 4 ya da 5 Haziran bayram ilan edilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:18
  1. Endonezya
  2. Ramazan ayı
  3. son Cuma Namazı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    1. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    2. Yunus Emre Elektrik Santrali de satışa..
    3. Kayseri koruyucu ailede 4. sırada
    4. Bitlis’te, bayram öncesi denetlemeler..
    5. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    6. Günde 800 adet yapıp ihraç ediyor
    7. Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 2..
    8. TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç..
    9. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    10. Bayram öncesi o yollar açıldı
    11. BEÜ ailesi iftarda bir araya geldi
    12. Yurtta hava durumu
    13. TRSM’den huzurevi sakinlerine bayram..
    14. Pençe Harekatı sürüyor… Ele geçirilen..
    15. ABD'nin ham petrol stokları azaldı
    16. Kazımkarabekir MYO’da mezuniyet coşkusu
    17. Suudi Arabistan’nın idam kararları..
    18. Tekstil fabrikasındaki yangın korkuttu
    19. Bitlis Belediyesi, çocukları tiyatro..
    20. Brezilya'da eğitim bütçesinde kesinti..
    21. MSB: "Pençe Harekâtı kapsamında..
    22. Hasan Kaçan'ın paylaşımı Twitter'ı..
    23. FETÖ operasyonunda aranan 2 kişi..
    24. Ege’nin en büyük camisinde çalışmalar..
    25. Bilet değişikliği için son gün
    26. Bulanık’taki yetim ve öksüz..
    27. Fırtına, külleme hastalığı ve fındık..
    28. Direksiyon başında fenalaştı: 2 yaralı
    29. MSB: "Bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019..
    30. Tütüne ceza 1 yıl ertelendi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    FETÖ’cü kumpasçı ile mağduru aynı koğuşta
    FETÖ’cü kumpasçı ile mağduru aynı koğuşta