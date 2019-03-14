Endonezya'da rafting yapan 4 kişi öldü

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Gono Nehri’nde rafting yapan 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, eyaletin Magelang bölgesinde yer alan Gono Nehri'nde rafting yapmaya çalışan 14 kişi, bindikleri otomobil lastiklerinin nehrin bir bölümünde devrilmesi üzerine akıntıya kapıldı.

Meydana gelen olayda 4 kişinin boğulduğunu belirten yetkililer, ölenlerden birinin Malezya vatandaşı olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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