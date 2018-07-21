Endonezya'da peş peşe 5.2 büyüklüğünde iki deprem

Endonezya’nın Batı Sumatra eyaletinde 5.2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

Okyanus açıklarında gerçekleşen ilk depremin ardından ikinci sarsıntı Solok kentinin 15 kilometre güneybatısında kaydedildi.

Tempo gazetesi, Solok kentine bağlı Rawang köyünde, depremde bir evin duvarının yıkılması sonucu bir kişinin yaşamın yitirdiğini duyurdu.

Yerin 14 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin 23 bina zarar verdiği ve iki kişinin de hafif yaralandığı bildiriliyor.

Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.