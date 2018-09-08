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Endonezya’da otobüs kazası: 21 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:33
Endonezya’da otobüs kazası: 21 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Endonezya Emniyet Sözcüsü Trunoyudo Wisnu Andiko, Batı Cava eyaletine bağlı Bogor kasabasında turistleri taşıyan otobüsün yoldan çıkarak 30 metreden düştüğü kazada 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı.

Bir tur şirketine ait otobüsün, turistleri kıyı kenti Pelabuhanratu yakınında rafting yapmaya götürdüğü belirtildi.

Kara yollarında yol güvenliği ve altyapı eksikliklerinin görüldüğü Endonezya'da kazalara sıkça rastlanıyor. Batı Cava eyaletinde şubat ayında Subang'da 27, nisan ayında Puncak'ta 15 kişi tur otobüslerinin yaptığı kazalarda hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 16:33
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