0553 313 94 23

Endonezya'da ölü sayısı 1558’e çıktı!

Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1558'e çıktı.

05 Ekim 2018 Cuma 09:59
Endonezya'da ölü sayısı 1558’e çıktı!

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan (BNPB) yapılan açıklamada, Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölenlerin sayısının bin 558'e yükseldiği bildirildi.

Deprem ve tsunami felaketinde 2 bin 549 kişinin yaralandığı, 100'ün üzerinde kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Bölgede 61 bin 867 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği, 2 binden fazla okul binasının hasar gördüğü ve eğitime devam edilebilmesi için geçici sınıflar kurulacağı bildirilmişti.

152 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ DEPREM VE TSUNAMİ RİSKİ ALTINDA

BNPB Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho ise düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 17 bin 500 adadan oluşan Endonezya'da 3,8 milyon kişinin tsunami, yaklaşık 148 milyon 400 bin kişinin ise deprem riski olan bölgelerde yaşadığını söyledi.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 09:59
  1. deprem
  2. endonezya
  3. Tsunami
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı yüzde 192 yükseldi
    1. Zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı yüzde..
    2. Fatih hoca iki yıldızın biletini kesti!
    3. Albayrak: Gomis elimizi kolumuzu bağladı
    4. Düzce'de ne yağmur yağdı ne sel oldu..
    5. Hariri yeni hükümet için zaman verdi
    6. 'Fenerbahçe'ye hoca olma hayalim var'
    7. Endonezya'da ölü sayısı 1558’e çıktı!
    8. Ümraniye’de kendisine yol veren..
    9. Adana’da kanlı park kavgası anbean..
    10. Türkiye'den sert açıklama: Hiç kimseye..
    11. Petrolün varili 85,04 dolar..
    12. Muhammed Mursi'ye ziyaret izni: 5 sene..
    13. Donald Trump yine esti gürledi:..
    14. İşte CHP'de ortalığı karıştıracak..
    15. Bakan Pakdemirli açıkladı: Hayvanlara..
    16. Çorum’un Boğazkale ilçesinde bir..
    17. Tokat'taki FETÖ'nün il yapılanmasına..
    18. Milyonluk ihalenin detayları belli oldu
    19. Hazineye ait tarım arazilerine yoğun..
    20. Şirin Payzın CNN Türk'ten ayrıldı!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı