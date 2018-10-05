Endonezya'da ölü sayısı 1558’e çıktı!

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan (BNPB) yapılan açıklamada, Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölenlerin sayısının bin 558'e yükseldiği bildirildi.

Deprem ve tsunami felaketinde 2 bin 549 kişinin yaralandığı, 100'ün üzerinde kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Bölgede 61 bin 867 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği, 2 binden fazla okul binasının hasar gördüğü ve eğitime devam edilebilmesi için geçici sınıflar kurulacağı bildirilmişti.

152 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ DEPREM VE TSUNAMİ RİSKİ ALTINDA

BNPB Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho ise düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 17 bin 500 adadan oluşan Endonezya'da 3,8 milyon kişinin tsunami, yaklaşık 148 milyon 400 bin kişinin ise deprem riski olan bölgelerde yaşadığını söyledi.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

KAYNAK: AA