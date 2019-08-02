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Endonezya'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:35
Endonezya'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi.
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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:35
  1. Deprem
  2. Endonezya

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