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Endonezya'da maden ocağında heyelan oluştu

Heyelanda 7 kişi öldü, 30'dan fazla kişiye ise henüz ulaşılamadı

28 Şubat 2019 Perşembe 13:46
Endonezya'da maden ocağında heyelan oluştu

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde kaçak altın madeninde çökme sonucu oluşan heyelanda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, bölgede dünden bu yana yürütülen çalışmalarda 6 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, ağır yaralı olarak kurtarılan bir madenci de hastanede hayatını kaybetti.

Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı (BASARNAS) yetkilileri, 30'dan fazla kişinin halen toprak altında olduğunu düşündüklerini ve arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 19 kişinin sağ olarak kurtarıldığını ifade etti.

Yetkililer, toprak altındaki bazı madencilerle iletişim halinde olduklarını ve belli noktalarda bazı kişilere de su ve gıda aktarımı yapılabildiğini de belirtti.

Bu arada, salı gecesi maden sahasında meydana gelen heyelanın ocaktaki tünel destek direklerinin kırılmasından kaynaklandığı kaydedildi.

Bölgede çeşitli kurumlara bağlı 140 kişilik ekiple arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:46
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