Endonezya'da maden ocağında heyelan: 4 ölü

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde kaçak altın maden ocağında meydana gelen heyelanda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, eyaletin Kotabaru bölgesinde kaçak faaliyet gösteren altın maden ocağında dün gece meydana gelen heyelanda 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölenlerin cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini belirten Nugroho, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Eyaletin Banjarbaru bölgesindeki kaçak elmas madeninde nisanda meydana gelen heyelanda da 5 kişi ölmüştü.

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