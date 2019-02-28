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Endonezya’da maden faciasında ölü sayısı 6’ya yükseldi

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nın Bolaang Mongondow bölgesinde kaçak bir altın madeninde meydana gelen çökme sonucunda ölü sayısının 6’ya yükseldiği açıklandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:16
Endonezya’da maden faciasında ölü sayısı 6’ya yükseldi

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nın Bolaang Mongondow bölgesinde kaçak bir altın madeninde meydana gelen çökme sonucunda ölü sayısının 6’ya yükseldiği açıklandı. 19 kişinin kurtarıldığı belirtilirken enkaz altında kalan 40 kişi ise hala aranıyor.


Endonezya’nın Sulawesi Adası’nın Bolaang Mongondow bölgesinde iki gün önce yasa dışı olarak çalıştırılan altın madeninde meydana gelen çökme sonucu ölü sayısının 6’ya yükseldiği açıklandı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede 19 kişi kurtarılırken enkaz altında kalan 40 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Endonezya Afet Ajansı yetkilisi Abdul Muin Paputungan çalışmaların gece boyu sürdüğünü belirterek, "Zamana karşı yarışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:16
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