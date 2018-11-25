Endonezya'da kuru yük gemisi battı: 7 kişi kayıp

CAKARTA (AA) - Endonezya'da, kuru yük gemisinin batması sonucu 7 kişinin kaybolduğu bildirildi.



Kompas gazetesinin haberine göre, Bali Adası açıklarında, 14 mürettabatı olan "Multi Prima" adlı kuru yük gemisi battı.

Kazanın yaşandığı sırada bölgeden geçen bir başka gemi tarafından 7 mürettabatın kurtarıldığı açıklanırken, diğer 7 mürettebatın ise kayıp olduğu belirtildi.

Geminin şiddetli fırtına ve dalgalar nedeniyle battığı tahmin ediliyor.

Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.