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Endonezya'da korkunç bilanço açıklandı: 347 ölü!

Pazar günü meydana gelen depremde 347 kişinin öldüğü açıklandı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:26
Endonezya'da korkunç bilanço açıklandı: 347 ölü!

Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda meydana  gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 347’ye yükseldiği  bildirildi. 

Bu sabah basın toplantısı düzenleyen Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, ölenlerin sayısının 131’e yükseldiğini söylemişti. Ancak az önce Endonezya devletinin haber ajansı Antara, ölü sayısının aslında 347 olduğunu açıkladı. 

Depremde bin 477 kişinin de yaralandığını ifade eden BNPB Sözcüsü Nugroho, bölge genelinde 156 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bilgisini paylaşmıştı.

Nugroho, ayrıca evlerin yanı sıra okul ve cami gibi kamu binaları  dahil 43 bine yakın yapının depremde zarar gördüğünü kaydetmişti.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer,  özellikle gıda ve içme suyu temini noktasında depremzedeler için bağış çağrısı  yapıyor.

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), pazar akşamı merkez üssü  Lombok'un 27 kilometre kuzeydoğusu olan ve 15 kilometre derinlikte meydana gelen  7 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısını kaldırmıştı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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