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Endonezya'da Komodo ejderi görmenin bedeli 500 dolar

22 Kasım 2018 Perşembe 17:31
Endonezya'da Komodo ejderi görmenin bedeli 500 dolar

ANKARA (AA) - Komodo ejderlerini, anavatanı Endonezya'da görmek isteyen turistler 500 dolar ödeyecek.

"The Jakarta Post" gazetesinin haberine göre, Komodo Adası'nda faaliyet gösteren Ulusal Komodo Parkı'nda koruma altına alınan Komodo ejderlerini görmek isteyen turistlerden 500 dolar alınması planlanıyor.

Doğu Nusa Tenggara (NTT) Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin prestijini artırmak için Ulusal Komodo Parkı'nın giriş fiyatları 500 dolar yapılacak.

Vali Viktor Bungtilu Laiskodat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Komodo ejderleri eşsiz hayvanlar. Böyle bir hayvanı sadece burada görebilme şansı var ancak bu çok ucuza gidiyor. Bu eşsiz hayvanları görmek için gelen turistler 500 dolar ödemeli." dedi.

Ulusal Komodo Parkı'nda 2017 rakamlarına göre, 3 bin 12 Komodo ejderi bulunuyor.

Dünyanın en büyük etobur keler (kertenkele alt grubu) sürüngeni olan Komodo ejderinin (varanus komodoensis) boyu 3 metreye ulaşabiliyor. Bu tarih öncesi çağlardan kalma korkunç görünümle azman kertenkele, bir kuyruk darbesiyle bir geyiği öldürebiliyor, bir keçiyi kafatası ve boynuzları dahil tamamen yiyebiliyor.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:31
  1. Endonezya
  2. Komodo Adası
  3. Komodo ejderi

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