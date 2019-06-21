Endonezya’da kibrit fabrikasında yangın: En az 24 ölü
Endonezya’nın Sumatra adasında bulunan bir kibrit fabrikasında çıkan yangında en az 24 kişinin hayatını kaybetti.21 Haziran 2019 Cuma 12:00
Endonezya’nın Sumatra adasında bulunan bir kibrit fabrikasında çıkan yangında en az 24 kişinin hayatını kaybetti.
Endonezya’nın, Sumatra adasında bir kibrit fabrikasında yangın çıktı. Kuzey Sumatra Polis Sözcüsü Tatan Dirsan Atmaja çıkan yangında 30 kişinin çalıştığı fabrikada en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.Atmaja, hayatını kaybedenler hakkındaki kesin bilginin olay inceleme ekibinin olay yerine gelmesinde sonra açıklanacağını bildirdi.
YORUM YAZ