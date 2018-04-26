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Endonezya'da kaçak petrol kuyusundaki patlama: 21 kişi öldü

Endonezya'nın Açe eyaletinde kaçak petrol kuyusunda dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

26 Nisan 2018 Perşembe 14:07
Endonezya'da kaçak petrol kuyusundaki patlama: 21 kişi öldü

Endonezya Açe Bölgesi Afet Ajansı'ndan (BPBD) yapılan açıklamaya göre eyaletin doğusundaki Pasir Putih köyünde kaçak petrol kuyusunda dün yerel saatle 01.30'da  henüz bilinmeyen bir sebepten meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin  sayısı 21'e çıktı.

Patlama nedeniyle yaralanan 42 kişinin de tedavilerinin devam ettiği  bildirildi.

Patlamanın etkisiyle kaçak petrol kuyusu çevresindeki 5 evin yandığı  da kaydedildi. 

Petrol kuyusundan 70 metreye kadar yükselen yangının söndürüldüğü  ancak gaz sızıntısı nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

Yangın bölgesinin 200 metre yakınındaki evler boşaltıldı, yaklaşık 20  aile güvenli yerlere tahliye edildi. 

Bölgesel Afet Yönetim Ajansı da köylülerin, petrol kuyusunu yasa dışı  olarak işlettiğini açıkladı.  

Endonezya hükümeti, ülke genelinde yasa dışı petrol kuyusu  işletmelerinin engellenmesi için tedbirlerin artırılacağı açıklaması yaptı.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 14:07
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