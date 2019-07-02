0553 313 94 23

Endonezya'da hava kirliliği

Çevreciler, başkent Cakarta'daki hava kirliliğine karşı önlemlerin artırılması için hükümete dava açacak

02 Temmuz 2019 Salı 13:10
Endonezya'da hava kirliliği

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da insan sağlığını tehdit eden hava kirliliğine karşı önlem ve kontrollerin genişletilmesi için çevrecilerin hükümete dava açacağı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, bir grup çevreci aktivist, başkentte artan hava kirliliğinin azaltılmasında tedbirlerin artırılması ve ihlallere karşı katı kuralların uygulanması amacıyla hükümete dava açma kararı aldı.

Güneydoğu Asya’da bölgenin en kirli havasına sahip kentlerin başında gelen Cakarta’da, geçen ay havadaki zararlı parçacık miktarını ölçen PM (Partikül Madde) 2,5 oranının 240'a ulaşması, çevrecileri harekete geçirdi.

Kamu çalışanı, sanatçı ve iş adamlarının yer aldığı 30’dan fazla çevreci aktivistin, hükümeti hava kirliliği konusunda harekete geçirmek ve mevcut politikaların geliştirilmesi amacıyla Devlet Başkanı, içişleri, sağlık ve çevre bakanlıklarının yanı sıra Cakarta, Banten ve Batı Cava idarecilerine dava açacağı belirtildi.

Davadan sorumlu Cakarta Hukuk Enstitüsünde görevli avukat Ayu Eza Tiara yaptığı açıklamada, söz konusu hukuki girişimin, var olan politikaların geliştirilmesi ve kirliliği önleme konusunda etkili adımlar atılması yönünde hükümeti hareket geçirmesini umduklarını ifade etti.

Mevcut uygulamaların yetersiz olduğuna işaret eden Tiara, hava kalitesi endeksine göre, başkentte haziran ayının son haftasında, hava kirliliğinin "çok sağlıksız" olarak nitelendirilen kırmızı seviyelerde olduğunu dile getirdi.

Cakarta’nın hava kirliliğinde, başlıca trafik olmak üzere kömür yakıtlı enerji santralleri ve atık yakma tesisleri etkili olurken, hükümetin hava kirliliğini etkileyen nedenleri görmezden geldiği ve gerekli önlemleri almadığı eleştirileri yapılıyor.

Öte yandan, haziran ayındaki artan hava kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sosyal medya kullanıcılarının, başkentin haziran ayı ve geçen yıla ait fotoğraflarının paylaştığı görülüyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) zararlı eşik olarak kabul ettiği partikül hava endeksi PM 2,5’in zaman zaman üç dört katına yükselerek dünyanın en kirli şehirler listesinde üst sıralara çıkan Cakarta’da, hava kirliliği aşırı trafiğe bağlanıyor.

DSÖ, yıl boyunca hava kirliliği ortalaması uluslararası standartların üstünde çıkan Cakarta’da bu duruma uzun süreli maruz kalmanın, ciddi sağlık riski oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

10 milyondan fazla nüfusuyla Güneydoğu Asya'nın en kalabalık şehirlerinden olan Cakarta'da, her gün ortalama 19 milyona yakın motorlu araç trafiğe çıkıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:10
  1. aktivist
  2. başkent Cakarta
  3. çevreci
  4. dava
  5. Endonezya
  6. Hava Kirliliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akıncı Üssü davası
    1. Akıncı Üssü davası
    2. Yargıtay eski Üyesine FETÖ'den hapis..
    3. Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den..
    4. Dağcılardan Hakkari’ye yoğun ilgi
    5. Çivril İlçe Emniyet Müdürü kalp krizi..
    6. Paletli yüzmede tarihi başarı
    7. İtalya'dan Almanya ve Fransa'ya "AB..
    8. Bayram ediyor
    9. Başkan Erdoğan'a Çin'de resmi karşılama
    10. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    11. Rizespor cephesinden Vedat Muriç..
    12. Adliyenin kapısını kırıp kaçmak..
    13. e- Devlet askerlik sorgulama ile..
    14. İstanbul’un kaybettiği seçim imtihanı
    15. Rusya yeni hava savunma füzesini denedi
    16. Tuzla’da sert köpük imalatı yapılan..
    17. Trabzonspor'un transfer listesinde yer..
    18. Anız yangını korkuttu
    19. Anayasa Mahkemesi zulme sessiz kalmadı
    20. Vali Çakacak’tan tayini çıkan adli..
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız