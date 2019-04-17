0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Endonezya'da halk sandık başında

Devlet başkanlığı ve milletvekili seçimi için oy kullanımı başladı

17 Nisan 2019 Çarşamba 04:52
Endonezya'da halk sandık başında

CAKARTA (AA) - Endonezya'da halk, devlet başkanlığı ve milletvekili seçimi için sandık başına gitti.

Ülke genelinde kurulan yaklaşık 810 bin sandıkta kayıtlı 190 milyondan fazla seçmen, yerel saatle 07.00’de başlayan seçimde, iki devlet başkanı ve 245 bin 106 milletvekili adayı için oy kullanmaya başladı.

Devlet başkanlığı seçiminde, yeniden aday olan Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) üyesi mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo ve rakibi ana muhalefet Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto yarışıyor.

Merkez parlamento, eyalet, il ve ilçeleri kapsayan bölgesel meclisler için toplamda 20 bin 528 sandalyenin bulunduğu seçimde, 16 ulusal parti yer alıyor.

Oy verme işleminin, yerel saatle 13.00’de sona ermesinin ardından oy sayma işlemine başlanacak.

Anayasa Mahkemesi kuralına göre, sandıkların kapanmasından 2 saat sonra da anket şirketlerinin seçim verilerini yayınlamasına izin verilecek.

İlk kez eş zamanlı olarak düzenlenen devlet başkanlığı ve milletvekili seçiminde, yüzde 70 civarında katılım beklenirken, 2014’de 3 ay arayla yapılan başkanlık ve milletvekili seçiminde ise katılım oranı sırasıyla yüzde 69,58 ve 75,11 olmuştu.

Bu arada Widodo'nun rakibi Subianto, Bogor kentinin Babakan Padang bölgesindeki seçim merkezinde oyunu kullandı. Widodo'nun ise başkent Cakarta'nın Gambir bölgesinde ilerleyen saatlerde oyunu kullanması bekleniyor.

Widodo ve Subianto’nun daha önce de rakip olduğu 2014 başkanlık seçimde, Widodo yüzde 53,15 oy oranı ile devlet başkanı olmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 04:52
  1. devlet başkanlığı ve milletvekili seçimi
  2. Endonezya
  3. halk sandık başında
  4. seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’de uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç öldü
    1. İzmir’de uyuşturucu madde kullandığı..
    2. Endonezya'da halk sandık başında
    3. Otoyolda kontrolden çıkan araç..
    4. Adana'da otomobil şarampole devrildi:..
    5. Esenler’de kendini yakan genç,..
    6. Trump'tan Yemen tasarısına veto
    7. Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan..
    8. Kuşadası’nda turizm sezonundan..
    9. Ünlü Ses Sanatçısı Yaşar Özel hayatını..
    10. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin..
    11. Foseptik çukuru kuzenlerin mezarı oldu
    12. "Türkiye ve ABD büyük potansiyele..
    13. Nisan ayında Yüksekova’da kar sürprizi
    14. Harbiye’de motosiklet ile ticari..
    15. Barcelona, Manchester United'ı 3 golle..
    16. Tekirdağ’da 2 ayrı feci kaza: 1 ölü, 5..
    17. Ajax, Ronaldo'lu Juventus'u kupa..
    18. Rusya kendi internet ağını kuruyor!
    19. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    20. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu..
    21. Macron Notre Dame için tarih verdi!..
    22. Kapalı eczaneye kurşun yağdırdılar
    23. Kayıhan Osmanoğlu'ndan İmamoğlu'nun..
    24. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bosna..
    25. AK Parti'nin İstanbul için olağanüstü..
    26. 38. İstanbul Film Festivali'nin ödül..
    27. İstanbul Maltepe’de 1089 sandıktaki..
    28. Maltepe'de oy sayımı sona erdi
    29. YSK'dan MHP'nin itirazına ret!
    30. Yavuz, canlı yayında soruları yanıtladı
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Atama Resmi Gazete'de
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Atama Resmi Gazete'de
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    Oy sayımında flaş gelişme! Sayı 6'ya yükseldi
    Oy sayımında flaş gelişme! Sayı 6'ya yükseldi
    Bakan Albayrak, Trump ile görüştü
    Bakan Albayrak, Trump ile görüştü