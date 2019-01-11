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Endonezya'da geçen yıl 11 bin 577 deprem meydana geldi

Deprem sayısının her yıl arttığı ülkede son 7 senede 38 bin 354 deprem yaşandı

11 Ocak 2019 Cuma 12:09
Endonezya'da geçen yıl 11 bin 577 deprem meydana geldi

CAKARTA (AA) - Endonezya’da 2018'de 11 bin 577 deprem meydana geldiği bildirildi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) Başkanı Dwikorita Karnawati, ülkede bir önceki yıla oranla büyük bir artışla 2018'de 11 bin 577 deprem meydana geldiğini ve 297'sinin büyüklüğünün 5'in üzerinde olduğunu açıkladı.

Son yıllarda ülkede yaşanan deprem sayısının giderek arttığına dikkati çeken Karnawati, 2013'te 4 bin 234, 2015'te 5 bin 292 ve 2017'de de 7 bin 172 deprem olduğunu ifade etti.

Karnawati, geçen yıl özellikle Palu ve Lombok'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığını ve binlerce kişinin bu depremlerden olumsuz etkilendiğini kaydetti.

- Son 7 yılda 38 bin 354 deprem

Endonezya'da 2013 ile 2018 arasında 38 bin 354 deprem yaşanırken, Sumatra, Lombok ve Sulawesi adalarındaki depremlerde binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin doğusudanki Sumatra Adası'nda Temmuz 2013'te yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremde 43 kişi, Aralık 2016'daki 6,5 büyüklüğündeki depremde ise 104 kişi ölmüştü.

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustosta 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğündeki depremlerde 563 kişi yaşamını yitirirken, Sulawesi Adası'nda da 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 bin 256 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Sunda Boğazı'nda 22 Aralık'ta Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin neden olduğu patlamalar sırasında kopan büyük bir kütlenin Banten ve Lampung bölgelerinin kıyı şeritlerini etkileyen tsunamide 437 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, yıl boyunca sıklıkla deprem yaşanmasına rağmen, altyapı önlemleri ve deprem sonrası hazırlıklar konusunda yeterli önlemlerin alınmadığı dikkati çekiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 12:09
  1. Deprem
  2. Endonezya
  3. Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG)

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