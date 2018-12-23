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Endonezya'da tsunami faciası: 43 kişi öldü 584 kişi yaralandı

Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana yaşanan tsunami felaketinde ilk belirlemelere göre 43 kişi hayatını kaybederken 584 kişi de yaralandı.

23 Aralık 2018 Pazar 06:45
Endonezya'da tsunami faciası: 43 kişi öldü 584 kişi yaralandı

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide 43 kişinin yaşamını yitirdiğini, 584 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Boğaz etrafında yer alan Serang, Pandeglang ve Lampung bölgelerinin kıyı kesimlerinin, tsunamiden etkilendiğini belirten Nugroho, yüzlerce evin zarar gördüğünü ifade etti.

Yanardağ patlaması neden olmuş olabilir

Bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'ndaki son patlamaların tsunamiye neden olmuş olabileceğini belirtildi.

Yerel medyada, bölgede faaliyette olan Anak Krakatau Yanardağı'ndaki patlamaların ardından yeni ay nedeniyle oluşan gelgit olayı ve su altındaki toprak kaymasının, tsunamiyi tetiklemiş olabileceği ifade edildi.

Anak Krakatau Yanardağı'ndaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında, bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.

28 Eylül' 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti

28 Eylül'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, 1500'e yakın kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te, 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 06:45
  1. endonezya
  2. Tsunami
  3. dünya haberleri

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