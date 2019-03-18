Endonezya'da Diyanet İşleri Bakanlığında yolsuzluk operasyonu

CAKARTA (AA) - Endonezya'daki yolsuzluk operasyonunda, Diyanet İşleri Bakanı Lokman Hekim Seyfettin'in çalışma ofisinde yüklü miktarda para bulunduğu bildirildi.



Tempo gazetesinin haberine göre, Yolsuzlukla Mücadele Birimi'nin (KPK), Diyanet İşleri Bakanlığında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla düzenlediği operasyonda, Bakan Lokman Hekim Seyfettin’in ofisinde yapılan aramada milyonlarca rupiah bulundu.



Yapılacak sayımlar sonrasında paranın miktarına ilişkin bilgi vereceklerini açıklayan KPK Sözcüsü Febri Diansyah, şu an için bir sonuca varmanın erken olduğunu aktardı.



Olayla ilgili incelemelerinin sürdüğünü dile getiren Diansyah, yolsuzluk ile ilişkisi olması halinde bulunan paranın yanı sıra ofisteki bilgisayar gibi elektronik cihazlar ve belgelere el konulacağını bildirdi.

Ayrıca, operasyonunun, rüşvetten gözaltına alınan Birleşik Kalkınma Partisi (PPP) Genel Başkanı Muhammed Romahurmuziy ile bakanlık çalışanı iki yetkilinin adının karıştığı rüşvet olayıyla bağlantılı olarak yapıldığı ifade edildi.