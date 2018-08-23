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Endonezya'da depremlerin bilançosu ağır oldu! 555 ölü

Ada ülkesi olan Endonezya'da 5 Ağustos'tan bu yana meydana gelen depremlerde 555 kişi hayatını kaybetti, 7 binden fazla kişi de yaralandı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 18:18
Endonezya'da depremlerin bilançosu ağır oldu! 555 ölü

Endonezya'nın Lombok Adası'nda meydana gelen depremlerde ölenlerin sayısı 555'e yükseldi.

Afet Acil Durum Yönetimi (PDB), ülkenin doğusundaki Lombok Adası'ndaki depremlerde ölenlerin sayısının 555'e ulaştığını açıkladı.

Depremlerde 7 binden fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

18 GÜNDE BİNDEN FAZLA ARTÇI DEPREM

Sarsıntılar nedeniyle yaklaşık 75 bin ev hasar gördü, 431 bin 436 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Adada 5 Ağustos'ta 7 büyüklüğündeki depremin ardından, iki gün önce 6,3 ve 6,9 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti.

Lombok Adası'nda 18 günde binden fazla artçı deprem kaydedildi.

Enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları halen devam ederken ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 18:18
  1. Endonezya
  2. Lombok Adası
  3. Afet Acil Durum Yönetimi
  4. deprem

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