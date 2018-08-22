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Endonezya'da depremin acı bilançosu belli oldu

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da meydana gelen depremin acı bilançosu belli oldu. Deprem'de hayatını kaybedenleri sayısı 515 olarak açıklandı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 14:23
Endonezya'da depremin acı bilançosu belli oldu

Endonezya'nın Lombok Adası'nda meydana gelen depremlerde ölenlerin sayısı 515 oldu.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, ülkenin doğusundaki Lombok Adası'ndaki depremlerde ölenlerin sayısının 515'e ulaştığını açıkladı.

YÜZBİNLER EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Depremlerde yaklaşık 75 bin ev hasar görürken, 431 bin 436 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

 Adada 5 Ağustos'ta 7 büyüklüğündeki depremden sonra iki gün önce 6,3 ve 6,9 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Lombok Adası'nda 17 günde 800'den fazla artçı deprem kaydedildi.

Enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları halen devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 14:23
  1. Ulusal Afet Yönetim Ajansı
  2. Endonezya
  3. Lombok Adası

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