Endonezya'da DAEŞ'li 2 terörist öldürüldü

Ülke basınındaki haberlere göre, terörle mücadele ekipleri, Batı Cava eyaletindeki Cirebon kentinde operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen 2 kişi öldürüldü, 2 kişi tutuklandı.

Öldürülen ve tutuklanan kişilerin, geçen ay bir polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda rol oynadıkları tahmin ediliyor.

Endonezya'da 13 ve 14 Mayıs'ta Surabaya ve Sidoarjo’da düzenlenen saldırılarda 27 kişi ölmüş ve 42 kişi yaralanmıştı.