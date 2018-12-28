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Endonezya'da Çin karşıtı protestolar

Çin'in Cakarta Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Uygurlara yönelik baskıları protesto etti- İslami kuruluşların yetkilileri, Çin'in Cakarta Büyükelçisi'yle bir araya geldi

28 Aralık 2018 Cuma 13:50
Endonezya'da Çin karşıtı protestolar

CAKARTA (AA) - Endonezya'da, Uygurlara yönelik baskılara tepki gösteren eylemciler, Çin'in Cakarta Büyükelçiliği önünde ve diğer bazı kentlerde gösteriler düzenledi.

Cuma namazı sonrası başkent Cakarta'daki Çin Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, Çin hükümetinden Uygurlara yapılan zulmü sonlandırmasını istedi.

''Çin ürünlerini boykot et'', ''Kampları kapat'' ve ''Uygurları kurtarın'' pankartları taşıyan göstericiler, Çin aleyhine slogan attı.

Başkentin yanı sıra Palu, Purwokerto, Kudus ve Semarang gibi bazı kentlerde de Uygurlara yönelik baskılar protesto edildi.

Ülkenin en büyük İslami kuruluşlarından Muhammadiyah Cemaati yetkilileri de cemaatin merkez binasında Çin Büyükelçisi Şiao Çien ile bir araya gelerek, Uygur meselesine ilişkin görüşmede bulundu.

Çin'in Cakarta Büyükelçiliği önünde ve bazı kentlerde geçen hafta da Çin karşıtı gösteriler yapılmıştı.

Endonezya'daki Müslümanların, Uygurların durumuna ilişkin gösterdiği tepki üzerine Çin'in Cakarta Büyükelçiliği açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde ''Çince bilmeyen ve kabiliyetsiz olan bazı Uygurların iş bulmakta zorluk çektiği" savunulmuş ve bu durumun onların "aşırıcılığa ve terörizme meyilli olmasına" neden olduğu savunulmuştu.

Bu merkezlerde Uygurlara dil ve mesleki becerilerin öğretilmesinin amaçlandığı öne sürülen açıklamada, bu kişilerin "radikallik karşıtı eğitim amaçlı" kamplara alındığı iddia edilmişti.

- Çin'e uluslararası alanda tepkiler

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nin (İHOP), Çin'de ayrımcılığa uğrayan topluluklarla ilgili İsviçre'nin Cenevre kentinde ağustosta düzenlediği toplantıya katılan insan hakları kuruluşları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel yöneticilerin sakıncalı siyasi tutumlar içinde olduğunu iddia ettiği kişileri, siyasi eğitim merkezlerinde alıkoyduğunu açıklamıştı.

Örgüt temsilcileri, herhangi bir yargı kararına dayanmadan hürriyetinden alıkonulan kişi sayısının 3 milyonu bulduğunu iddia etmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de Çin hükümetinin, Müslüman Uygurlara ''sistematik insan hakları ihlalleri yaptığını" duyurmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 13:50
  1. Çin büyükelçiliği
  2. Endonezya
  3. Gösteri
  4. Uygur

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