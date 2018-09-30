Endonezya'da büyük acı: Ölü sayısı 832'ye yükseldi

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, Endonezya'da geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 832'ye yükseldi.

Aynı bölgede geçtğimöiz Temmuz ve Ağustos aylarında 6,3 ile 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş ve 563 kişi hayatını kaybetmişti.

Deprem ve volkanlar ülkesi Endonezya'da 2006'da meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 230 bin kişi can vermişti.

KAYNAK: HABER7