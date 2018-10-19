0553 313 94 23

Endonezya'da bir deprem daha!

Endonezya'nın Papua eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde tsunami alarmı verilmezken can veya mal kaybının olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

19 Ekim 2018 Cuma 09:50
Endonezya'da bir deprem daha!

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Sarmi bölgesinin 28 kilometre güneydoğusu olan depremin 85 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

BMKG tsunami alarmı vermezken, depremde hasar ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Sulawesi Adası’nda 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 2 bin 103 olmuştu.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 09:50
  1. endonezya
  2. endonezya deprem

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dehşet verici olay! Arkadaşını uyurken öldürdü
    1. Dehşet verici olay! Arkadaşını uyurken..
    2. Endonezya'da bir deprem daha!
    3. "Cemal Kaşıkçı'nın korktuğu başına..
    4. 13 kişiyi öldürdü! 150 kişi peşine düştü
    5. F-35'de yeni sorun! Bir ülke daha..
    6. ABD helikopteri uçak gemisine düştü!
    7. Dolar güne nasıl başladı?
    8. İzmir'de mide bulandıran olay! Lağım..
    9. Birleşmiş Milletler'den uyarı: Gazze..
    10. Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!..
    11. Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!..
    12. Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu'..
    13. “Pompeo Ankara’da, Kaşıkçı cinayetinin..
    14. Amerika'dan Suudi Arabistan'a darbe..
    15. Giresun’da korkutan yangın
    16. Denizli'de tarlasını sürerken bulduğu..
    17. Haydar el-İbadi'den 'siyaseti..
    18. Eskişehir'de araçlarından çıkmayan..
    19. İYİ Parti'de toplu istifa!
    20. Vladimir Putin: Türkiye'ye minnettarım
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor